HDP'li milletvekili adayı Müslüm Koyun örgüt üyeliğinden tutuklandı Eskişehir merkezli olarak 8 ilde düzenlenen terör örgütü MLKP'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden HDP milletvekili adayı Müslüm Koyun'un, örgüt üyesi olduğu ortaya çıktı.

AA & Ensonhaber

Terör örgütleriyle mücadele azim ve kararlılıkla devam ediyor.

Güvenlik güçleri yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Başlatılan operasyonlarda teröristler tek tek avlanıyor.

Ülke içerisinde yapılan terör operasyonlarında her geçen gün bir yeni başarıya ulaşılıyor.

8 şehirde eş zamanlı operasyon

Ekipler, Eskişehir merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ile Çanakkale'de toplamda 8 adreste çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6'sı kadın, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 7 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

HDP'li milletvekili adayı gözaltında

Şahısların evlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal ile örgüte ait yayın organlarının gazete ve dergileri ele geçirildi.

Öte yandan emniyette işlemleri devam eden şahıslardan biri dikkat çekti.

HDP milletvekili adayı Müslüm Koyun'un da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Örgüt üyeliğinden tutuklandı

Koyun'un, yapılan incelemelerde örgüt üyesi olduğu belirlendi.

Şüpheli şahıs, ardından "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.