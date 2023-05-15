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14 Mayıs seçimlerinde kendi adayını çıkarmayarak Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP, başarısız olduklarını duyurdu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, seçim sonuçlarında yaşadıkları hayal kırıklığını anlattı.

Oy kaybettiklerinin üstünü çizen Sancar, şu ifadeleri kullandı:

Seçimlerle birlikte elbette bir formül arayışı gerekiyordu. Tek listenin en uygun formül olduğunu başından beri söyledik. Bununla birlikte ittifakı da korumayı hep önemsedik. İttifaklarda böyle riskler olabiliyor, bu risklerin bazıları da bu seçimde gerçekleşmiştir. Bunu elbette hem kendi kurumlarımızda hem ittifak ortaklarımızla oturup değerlendireceğiz.



Oylarımızda bir azalma olduğu doğrudur, özellikle Batı illerinde bu azalma daha dikkat çekicidir. Daha ayrıntılı bir değerlendirme için bütün illere ilişkin verileri önümüze koymamız gerekiyor ancak bir durum son derece açık, burada bir başarısızlık söz konusudur.



Bundan önceki seçimlere göre Batı'da daha az oy almış olmamız bizim açımızdan elbette bir sorun teşkil etmektedir. Sebeplerini tartışacağız. Bizim eksikliklerimizi, özeleştiri sürecinde değerlendireceğiz.