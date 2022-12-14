Petrol
82.53
2.29%
Euro
19.862
0.24%
Dolar
18.6331
-0.05%
Altın
1.085
0.01%
Borsa
5067
-3.61%
Bitcoin
342.624
2.10%
BTXN Coin
5.28
1.14%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C

    HDP'li Pervin Buldan'dan İmamoğlu'na destek

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Sayın İmamoğlu hakkındaki karar hukuki değil, siyasidir" dedi.
    • 14.12.2022 - 19:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    HDP'li Pervin Buldan'dan İmamoğlu'na destek

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'siyasi yasak' davasında karar açıklandı.

    2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İmamoğlu için TCK 53. maddesi de işletilerek siyasi yasak getirildi.

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili açıklamalarda bulundu.

    "Karar hukuki değil, siyasidir. Halkın iradesi karşısında yenileceksiniz"

    Buldan "Sayın İmamoğlu hakkındaki karar hukuki değil, siyasidir. Halk iradesini yansıtan seçim sonuçlarını kayyım ve yargı darbesiyle, kumpaslarla ortadan kaldırma döneminiz kesinlikle bitecektir. Halkın iradesi karşısında yenileceksiniz!" ifadelerini kullandı.

    HDP li Pervin Buldan dan İmamoğlu na destek #1

    HDP li Pervin Buldan dan İmamoğlu na destek #2


    Aslı Enver karnını gizledi
    Magazin

    Aslı Enver karnını gizledi

    ABD, PKK/YPG ile ortak devriyelere yeniden başladı
    Gündem

    ABD, PKK/YPG ile ortak devriyelere yeniden başladı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir