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HDP'li Pervin Buldan'dan İmamoğlu'na destek
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Sayın İmamoğlu hakkındaki karar hukuki değil, siyasidir" dedi.
- 14.12.2022 - 19:15
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'siyasi yasak' davasında karar açıklandı.
2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İmamoğlu için TCK 53. maddesi de işletilerek siyasi yasak getirildi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili açıklamalarda bulundu.
"Karar hukuki değil, siyasidir. Halkın iradesi karşısında yenileceksiniz"
Buldan "Sayın İmamoğlu hakkındaki karar hukuki değil, siyasidir. Halk iradesini yansıtan seçim sonuçlarını kayyım ve yargı darbesiyle, kumpaslarla ortadan kaldırma döneminiz kesinlikle bitecektir. Halkın iradesi karşısında yenileceksiniz!" ifadelerini kullandı.