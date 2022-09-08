HDP'li Semra Güzel'in yakalandığı operasyonun detayları

Tutuklanarak cezaevine gönderilen HDP’li Semra Güzel’in, aynı araçla kaçmaya çalıştığı şahsın fuhuş zaafı sayesinde takibe takılıp yakalandığı öğrenildi.

PKK'lı terörist sevgilisi Volkan Bora'nın telefonunda bulunan fotoğrafların ardından dokunulmazlığı düşürülen HDP'li Semra Güzel kayıplara karışmıştı.

Hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan fezleke hazırlanan Güzel, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü operasyonla yakalanmıştı.

Yakalanışın perde arkası gün yüzüne çıktı

Kılık değiştirse de MİT'ten kaçamayan Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmişti.

HDP'li Semra Güzel, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

HDP'li Semra Güzel yakalandı

Aynı araçta bulunduğu kişinin fuhuş zaafı yakalattı

Bu gelişmelerin ardından Semra Güzel'in yakalandığı operasyonun ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre Semra Güzel ile yurt dışına kaçmak üzere aynı araçta bulunan ve daha önce de Yunanistan'a kaçmak için girişimde bulunan F.D.'nin fuhuş zaafı, illegal kaçış planının çökmesine neden oldu.

MİT'in takibine takıldı

Terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyelerini yurt dışına kaçırmaya aracılık eden şahıs ve şebekelere yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde MİT tarafından bir süredir takip altında tutulan insan kaçakçısı C.T. ile irtibata geçen F.D.'nin farklı kaçakçılarla da bağlantı kurduğu ortaya çıktı.

İlişkiye girdiği yabancı uyruklu kadına 'yurt dışına gideceğini' söyledi

Örgütsel bağlantıları çerçevesinde teknik ve fiziki takibe alınan F.D.'nin ayrıca fuhuş şebekesi içinde yer alan çok sayıda şahısla da irtibatı bulunduğu, illegal kaçış girişiminden önce İstanbul'daki bir otelde para karşılığı ilişkiye girdiği yabancı uyruklu kadına "yurt dışına gideceğini" söylediği öğrenildi.

F.D.'nin hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine MİT ve emniyet birimleri tarafından operasyon için düğmeye basıldı.

İHA'nın aktardığına göre nefes kesen operasyonla firari HDP’li Semra Güzel ile F.D., İstanbul çıkışında kıskıvrak yakalandı.