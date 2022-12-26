Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8586
0.11%
Dolar
18.7014
0.12%
Altın
1.081
0.19%
Borsa
5531
1.40%
Bitcoin
319.589
-0.15%
BTXN Coin
6.55
-1.79%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 8 C

    HDP'li vekile yurt dışı yasağı: Havalimanında öğrendi

    İsveç'e gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na giden HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, hakkında yurt dışına çıkış yasağının çıkartıldığını öğrendi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 11:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    HDP'li vekile yurt dışı yasağı: Havalimanında öğrendi

    HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, vatandaşı olduğu İsveç'e gitmek üzere yola çıktı.

    İstanbul Havalimanı'na giden Özen, burada hakkında çıkartılan yurt dışı yasağını öğrendi.

    Twitter hesabından yaşadığı anları aktaran Özen, şu ifadeleri kullandı;

    "Bugün İstanbul Havalimanı'ndan vatandaşı olduğum 35 yıldır yaşadığım İsveç'e aile ziyareti için gitmek üzereyken havalimanında İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla şahsıma yurt dışına çıkış yasağı getirildiği açıklandı. Parlamentoda aktif yasama faaliyetlerinde bulunan bir milletvekiline öncesinde herhangi bir tebligatta bulunmadan ve herhangi bir mahkeme kararı olmadan tamamen keyfi ve intikamcı bu uygulama asla bir hukuk devletiyle bağdaşmamaktadır.

    Bu yasak derhal kaldırılmalıdır!!! Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Katip Üyesine ve AB-TR Karma Parlamento üyesine olarak, yurt dışı çalışma alanı olan bir parlamenter olarak şahsıma verilen böylesi bir yasağın akıl ve mantıkla açıklanabilir hiçbir yanı olamaz."

    HDP li vekile yurt dışı yasağı: Havalimanında öğrendi #1


    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    'Fransa'ya PKK tepkisi: Besle kargayı oysun gözünü'
    Gündem

    'Fransa'ya PKK tepkisi: Besle kargayı oysun gözünü'

    Avusturya'da 10 kişi çığ altına kaldı
    Dünya

    Avusturya'da 10 kişi çığ altına kaldı

    Görüş Bildir