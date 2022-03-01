HDP'li vekiller Semra Güzel için TBMM'de yürüyüş yaptı

HDP'li vekiller Semra Güzel için TBMM'de yürüyüş yaptı

HDP milletvekilleri, PKK'lı teröristle çıkan fotoğrafları nedeniyle yargılanması için dokunulmazlığı Genel Kurul'da görüşülecek Semra Güzel'e destek yürüyüşü yaptı.

TBMM gündeminde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlık görüşmesi var.

Güzel'in 2017 yılında Adıyaman’daki operasyonda öldürülen PKK’lı terörist Volkan Bora’yla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

DOKUNULMAZLIK FEZLEKESİ GÖRÜŞÜLECEK

Büyük yankı uyandıran ve gündeme bomba gibi düşen fotoğrafların ardından Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması için hazırlanıp Meclis’e gönderilen fezleke TBMM Genel Kurulu'na sunuldu.

Yakın zamanda görüşülecek dokunulmazlık fezlekesi öncesi TBMM bugün HDP'li vekillerin protestosuna sahne oldu.

VEKİLLERİ İÇİN YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

HDP Grupbaşkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu HDP'liler, Semra Güzel için Meclis'te yürüyüş düzenlendi.

HDP'li vekiller "Semra Güzel halkın iradesidir, İrademe vekilime dokunma" gibi dövizler taşıdı.