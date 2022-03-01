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    HDP'li vekiller Semra Güzel için TBMM'de yürüyüş yaptı

    HDP'li vekiller Semra Güzel için TBMM'de yürüyüş yaptı

    HDP milletvekilleri, PKK'lı teröristle çıkan fotoğrafları nedeniyle yargılanması için dokunulmazlığı Genel Kurul'da görüşülecek Semra Güzel'e destek yürüyüşü yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 16:47
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    TBMM gündeminde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlık görüşmesi var.

    Güzel'in 2017 yılında Adıyaman’daki operasyonda öldürülen PKK’lı terörist Volkan Bora’yla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

    DOKUNULMAZLIK FEZLEKESİ GÖRÜŞÜLECEK

    Büyük yankı uyandıran ve gündeme bomba gibi düşen fotoğrafların ardından Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması için hazırlanıp Meclis’e gönderilen fezleke TBMM Genel Kurulu'na sunuldu.

    Yakın zamanda görüşülecek dokunulmazlık fezlekesi öncesi TBMM bugün HDP'li vekillerin protestosuna sahne oldu.

    VEKİLLERİ İÇİN YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

    HDP Grupbaşkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu HDP'liler, Semra Güzel için Meclis'te yürüyüş düzenlendi.

    HDP'li vekiller "Semra Güzel halkın iradesidir, İrademe vekilime dokunma" gibi dövizler taşıdı.

    HDP li vekiller Semra Güzel için TBMM de yürüyüş yaptı #1

    HDP li vekiller Semra Güzel için TBMM de yürüyüş yaptı #2

    HDP li vekiller Semra Güzel için TBMM de yürüyüş yaptı #3

    HDP li vekiller Semra Güzel için TBMM de yürüyüş yaptı #4

    HDP li vekiller Semra Güzel için TBMM de yürüyüş yaptı #5

    HDP li vekiller Semra Güzel için TBMM de yürüyüş yaptı #6

    HDP li vekiller Semra Güzel için TBMM de yürüyüş yaptı #7

    HDP li vekiller Semra Güzel için TBMM de yürüyüş yaptı #8

    HDP li vekiller Semra Güzel için TBMM de yürüyüş yaptı #9


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