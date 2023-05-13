HDP'nin Diyarbakır mitinginde Öcalan propagandası Seçim arifesinde meydanlarda vatandaşlarla buluşan HDP'li vekil adayı Berdan Öztürk, son mitingde teröristbaşı Öcalan için özgürlük naraları atarken, sözde Kürdistan hayaliyle de açıklamalara imza attı.

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Partiler son mitinglerini gerçekleştiriyor.

Adeta bir bayram havasının hakim olduğu meydanlarda, adaylar coşkulu kalabalıklara sesleniyor.

Cumhur İttifakı, eş zamanlı olarak son günde de 14 Mayıs gününe dair önemli mesajlar veriyor.

Muhalefet cephesinde ise benzer durumlar yaşanmaya devam ediyor.

Öcalan ve Kürdistan propagandası

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek büyük umut bağlayan HDP, bugünkü Diyarbakır mitinginde nabızları yükseltecek ifadelere imza attı.

Bir kez daha teröristbaşı Öcalan için özgürlük naraların atıldığı mitingde, sözde Kürdistan hayaliyle açıklamalar yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda teröristbaşının özgür kalmasını bekleyen HDP cephesinin söylemleri, sosyal medyada tepki çekti.

"Kürdistan'ın başkenti gerekeni yapacak"

Açıklamalar ise HDP'den vekil adayı olan Berdan Öztürk'e ait. Öztürk'ün adeta terör propagandası yaptığı açıklamaları şu şekilde:

Bugün direnen sayın Öcalan'dır. Öcalan'ın direnişinin yanında yer alan Amed'dir, Kürdistan halkıdır. Yarın Amed, Kürdistan'ın başkenti gerekeni yapacak. Yaşasın Amed ve yaşasın Kürdistan.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine Kürdistan dedi

Bir propaganda da HDP'li Çiğdem Kılıçgün Uçar'dan geldi. Uçar, şu ifadelere yer verdi:

Demokratik siyasetten çok korkuyorlar. Önce Kürdistan’da seçtiğimiz belediyelere kayyum atadılar, belediye başkanlarımızı cezaevine attılar.

Peş peşe gelen açıklamalar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.