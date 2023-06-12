HDP'nin Hazine yardımı için bloke talebi Yargıtay Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin seçime girmediği gerekçesiyle Hazine yardımının 400 milyon lirası için tedbir kararı konulmasını istedi.

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HDP'nin kapatılması davasında süreç devam ediyor.

Yargıtay Başsavcılığı, daha önceki taleplerini yeniledi.

HDP'nin arasına terörle mesafe koymadığı gerekçesiyle Hazine yardımının yattığı hesapların bloke edilmesini istemiş, AYM 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunmasının ardından toplanan mahkeme heyeti tedbir kararını tekrar gözden geçirdi.

Tedbir kaldırılmıştı

Anayasa Mahkemesi, HDP'ye yapılacak Hazine yardımına bloke konulmasıyla ilgili kararı kaldırarak Hazine yardımının yapılmasına karar vermişti.

Yeniden bloke talebi

Yargıtay Başsavcılığı yeniden AYM'ye başvuruda bulundu.

400 milyon lirasına tedbir istendi

539 milyon lira Hazine yardımı alacak olan HDP'nin seçimlere girmemesi gerekçe gösterilerek yardımın 400 milyon lirasına tedbir kararı konulması istendi.

Mevzuata göre HDP'ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak'a kadar olmak üzere 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacaktı.