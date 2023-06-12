HDP'nin Hazine yardımı için bloke talebi

HDP'nin kapatılması davasında süreç devam ediyor.
Yargıtay Başsavcılığı, daha önceki taleplerini yeniledi.
HDP'nin arasına terörle mesafe koymadığı gerekçesiyle Hazine yardımının yattığı hesapların bloke edilmesini istemiş, AYM 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar vermişti.
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunmasının ardından toplanan mahkeme heyeti tedbir kararını tekrar gözden geçirdi.
Tedbir kaldırılmıştı
Anayasa Mahkemesi, HDP'ye yapılacak Hazine yardımına bloke konulmasıyla ilgili kararı kaldırarak Hazine yardımının yapılmasına karar vermişti.
Yeniden bloke talebi
Yargıtay Başsavcılığı yeniden AYM'ye başvuruda bulundu.
400 milyon lirasına tedbir istendi
539 milyon lira Hazine yardımı alacak olan HDP'nin seçimlere girmemesi gerekçe gösterilerek yardımın 400 milyon lirasına tedbir kararı konulması istendi.
Mevzuata göre HDP'ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak'a kadar olmak üzere 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacaktı.