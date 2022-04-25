HDP'nin, kapatma davası savunması AYM'de

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kapatma davası açılan HDP, 220 sayfalık 22 ek savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu.

Hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'bölücü eylemlerin odağında olma' ve 'terör propagandası' iddialarıyla kapatma davası açılan HDP, Yüksek Mahkeme üyelerince incelenecek.

Bu bağlamda, HDP ise 220 sayfalık 22 ek savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sundu.

HDP'liler sözlü savunma yapacak

Daha sonrasında belirtilen bir tarihte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve HDP’liler sözlü savunma yapacak.

Sonrasında ise davayla ilişkin bilgiler toparlanıp, AYM raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

AYM Başkanı toplantı gününü belirleyecek

İHA'da yer alan bilgiye göre, raporun incelenmesinin ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, partinin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin yapılacak toplantı için gün belirleyecek.