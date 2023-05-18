HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği sürüyor: Arkadaşlarımızın özgürlüğü için sandığa gidin PKK'nın yayın organına konuşan HDP'li Serhat Eren, tutuklu bulunan HDP'lilerin salıverilmesi için ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi çağrısında bulundu.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimleri öncesi CHP ile HDP arasındaki görüşmeler sıklamış, HDP'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleneceği duyurulmuştu.

Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeye dair detaylar paylaşılmasa da, Kılıçdaroğlu'na verilen desteğin ardından hem Kandil'den hem de HDP'den peş peşe açıklamalar gelmeye başladı.

Bu durumun üstüne Kılıçdaroğlu'nun sürekli Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı yapması HDP'de beklentileri iyice artırdı.

HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteği: Arkadaşlarımız özgür kalacak çağrıları sürüyor

HDP mitinglerde, "Zindanların kapısını açacağız. İmralı’daki tecritin kapısını kıracağız. Özgürlükleri hayata geçireceğiz. Arkadaşlarımız özgür olacaklar." sözleri sürekli dillendirilirken Millet İttifakı'ndan bu sözlere ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı.

Hal böyle olunca HDP'den yapılan 'özgürlük' açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, terör örgütü PKK'nın yayın organında seçmenlere çağrıda bulundu.

Eren, belediyelere kayyum atanmaması için Kılıçdaroğlu'na oy verme çağrısında bulundu.

"Kayyum atanmaması ve arkadaşlarımızın özgürlüğü için sandığa gidin"

Terörle iltisaklı oldukları için cezaevlerine gönderilen HDP'lilerle ilgili de konuşan Eren, "Kürt halkı için, yarın öbürgün belediyelere kayyum atanmaması için yine haksız bir şekilde cezaevinde tutulan on binlerce arkadaşımızın özgürlüğü için 28 Mayıs’ta sandıklara gidin." dedi.