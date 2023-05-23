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Terör örgütünün, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek gün yüzüne çıktı.
14 Mayıs'ta seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çalışanlar arasında PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi Duran Kalkan’ın yakın koruması da yer aldı.
Dağdan gelip HDP'nin müşahit listesinden seçimleri takip eden terörist, yapılan operasyonla yakalandı.
Çantası dikkat çekti
Oy verme işlemleri için okul önünde beklediği görüntüler ortaya çıkan teröristin sırtındaki çantada, Atatürk imzası olduğu görüldü.
Kemalist kimliğinin altına saklanan teröristin şafak operasyonuyla yakalandığı evinde örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.