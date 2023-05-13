HDP'nin Türk bayrağı hazımsızlığına Süleyman Soylu'dan yanıt! HDP'nin İstanbul mitinginde gördüğü Türk bayraklarını indirten sunucuya "Türk Bayrağı'na bile tahammül edemeyenlere buradan sesleniyoruz." notunu düşen Soylu, Türk bayrağı önünde çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

ensonhaber.com

Seçime bir gün kala partiler son mitinglerini gerçekleştiriyor.

Seçimlerde muhalefete destek veren HDP ise bugün İstanbul'da destekçilerine hitap etti.

Düzenlemeye çalışılan miting CHP'lileri ayağa kaldırdı.

CHP'liler, seçime bir gün kala PKK paçavraları ve bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterleri ile miting yapılmasını "oy kaybettirir" açısından ele aldı.

CHP'liler Twitterda feryat figan mitingi iptal ettirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Türk bayraklarını aşağı indirtti

Tüm çağrılara rağmen Yenikapı'da miting başlatan HDP'lilerden falso üstüne falso geldi.

Alanda 3-5 adet Türk bayrağı gören sunucu, durumu hazmedemedi.

Sahneye çıkan sunucu, mitinge katılan kişilerden HDP bayrağı dışındaki tüm bayrakları indirmelerini söyledi.

HDP'li sunuya Türk bayrağı önünden yanıt

Skandal olay Twitterda yayılırken, ilk tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Süleyman Soylu, HDP'nin Türk bayrağı hazımsızlığına, Türk bayrağı önündeki fotoğrafı ile cevap verdi.

Soylu ayrıca şu notu düştü;