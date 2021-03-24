Hıdırellez ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor? 2021 Hıdırellez tarihi

Baharın gelişinin müjdecisi Hıdırellez'in ne zaman kutlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez günü ne zaman, hangi tarihte?

Mevsimlik bayram ve şenlikler arasında yer alan ve yüzyıllardır Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'da kutlanan Hıdırellez için bekleyiş sürüyor. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez, farklı gelenekleri içerisinde barındırıyor.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da adlandırılan Hıdırellez gününde, Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştuklarına ve her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor.

Peki, Hıdırellez ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor? İşte, 2021 Hıdırellez tarihi

HIDIRELLEZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Bereket, bolluk ile şifayı simgeleyen Hızır ve İlyas peygamberlerin yılda bir kez gerçekleştiğine inanılan buluşma tarihi olan Hıdırellez günü, her yıl renkli ritüellerle kutlanıyor.

Anadolu'da "Baharın habercisi" olarak kabul edilen, Hıdırellez, yurdun birçok yerinde farklı gelenek ve inanışlarla kutlanıyor.

Hızır ve İlyas kelimelerinin birleşiminden oluşan ve her yıl 5 - 6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez; Anadolu, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde " geleneksel bayram" olarak kabul ediliyor. Hıdırellez gününde ev, araba, çocuk isteyenler dilekte bulunurken şifa ve bereket bekleyenler ise farklı ritüelleri yerine getiriyor.

Halk inancına göre, ölümsüzlüğe sahip Hızır ile İlyas peygamberleri, her yıl sadece bir kez buluşuyor. Hızır Peygamberin karada sıkıntı yaşayan kişilere yardım edip onlara kılavuzluk ettiği ve bolluk ve bereket getirdiğine, İlyas Peygamberin de suların koruyucusu olduğuna inanılıyor.

Ölümsüzlüğe kavuşmuş, bolluk ve bereketi simgeleyen Hızır ile İlyas peygamberlerinin ayaklarının bastığı her yerin yeşerdiği, temas ettikleri her şeyin bereketlendiği ve şifa dağıttıkları kabul ediliyor.

Baharın habercisi, bitkilere can veren, sıkıntı çekenlere yardım eden Hızır Peygamber, ak sakallı bir ihtiyar olarak tasvir ediliyor. İlyas Peygamber de uzun boylu, nur yüzlü olarak betimlenmekle birlikte elinde uzun bir değnekle dolaştığına inanılıyor.