Hıdırlık Tabyası müzeye dönüştürüldü

55 dönümlük alana sahip tabyada düzenleme çalışmaları yapıldı. Müze kimliğine bürünen tabya, ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor.

Hıdırlık Tabyası, Edirne'nin savunması sırasında karargah olarak kullanıldı.

Osmanlı-Rus Savaşları ile Balkan savaşlarında önemli rol oynayan tabya, Balkan Tarih Müzesi olarak ziyaretçilerine kapılarını perşembe günü açıyor.

RESTORE EDİLDİ

Restorasyonu yapılarak harabe halden kurtarılıp ayağa kaldırılan dönemin Edirne'deki en büyük savunma tabyalarından Hıdırlık Tabyası'nda bonetler, beton sıvalar raspa edildi. Odaların üstündeki topraklar kaldırılarak sağlamlaştırıldı, yalıtım yapıldı.

Dehliz ve cephanelik olan bölümde sarnıç ve dehlizin devamı ortaya çıkarılarak, topçu yerleri düzenlendi.

55 DÖNÜMLÜK ALAN

Ardından 55 dönümlük alana sahip tabyada müze olarak düzenlenme çalışmalarına başlandı.

SES, VİDEO VE GRAFİKLER

Kent merkezine 2,5 kilometre mesafede Yıldırım Mahallesi'ndeki savunma hattının müzeye dönüştürülmesine yönelik başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Müzede Edirne müdafii Mehmet Şükrü Paşa'nın karargah olarak kullandığı tabyada, Şükrü Paşa'nın yanı sıra, savaşta Kızılay'ın müdahale anı silikon heykellerle canlandırılıyor. Tabyada ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in de aynı şekilde heykeli bulunuyor.

"Edirne'den geçen sultanlar", "Balkanlarda Osmanlı mimarisi", "Osmanlı idaresinde Balkanlar", "Edirne'nin fethi", "Edirne'den geçen komutanlar", "Balkan Savaşları günlükleri", "Cephede giyinme ve beslenme", "Savaşta salgın hastalıklar, göç edenler" karargah binasındaki odalarda ses, video ve grafiklerle anlatılıyor.

KENTİN PANORAMİK GÖRÜNTÜSÜ SUNULUYOR

O döneme ait eşyaların sergilendiği müzede dehliz ve topçu odalarında da dönem yansıtılmaya çalışılıyor. Müze, sunduğu ses altyapısıyla ziyaretçilerini o döneme götürüyor, koridorlardan geçerken çatışma, taarruz sesleri işitiliyor.

Tabyanın seyir terasıyla da ziyaretçilere kentin panoramik görüntüsü sunuluyor.

Balkan Tarihi Müzesi olarak Türklerin bölgedeki 600 yılını anlatacak Hıdırlık Tabyası, 30 Aralık Perşembe günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı törenle açılacak.

HIDIRLIK TABYASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarına göre, Edirne'deki tabyaların inşasına 1829 yılında başlandı. Bu tabyaların en önemlisi ise Şükrü Paşa'nın karargahının bulunduğu Hıdırlık Tabyası olarak biliniyor. Birinci Balkan Savaşı'nda kullanılan tabyalar, gelişen top teknolojisi sonrası önemini yitirmeye başladı.

Nizamiye ana giriş binası, koğuş binası, topçu odaları, topçu bataryaları (top mevzisi), hendek ve avludan oluşan Edirne'deki en büyük tabya, zaman içinde bakımsızlıktan harabe haline gelmişti.