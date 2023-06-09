Hilmi Daşdemir Ensonhaber'de muhalefetin seçim sürecini eleştirdi "Ekrem İmamoğlu aday olsa kazanır mıydı" sorusunu yanıtlayan Daşdemir, "Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'da olsa seçimi kazanamazdılar. Türk milleti terör örgütü ile işbirliği yapacak kimseye yol verecek pozisyonda değil" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin yoğun seçim gündemi artık geride kaldı.

Türkiye Yüzyılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde başladı.

Yankıları süren seçim süreci, Ensonhaber.com'un YouTube kanalında Gündem Özel Programında enine boyuna ayrıntıları ile ele alındı.

Programlarına seçim sonrasında da devam eden Ensonhaber'in bugünkü konuğu kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir oldu.

Daşdemir, Moderatör İlker Koç'un, "Ekrem İmamoğlu aday olsaydı, seçimlerde şansı olur muydu?" sorusuna yanıt verdi.

"Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'da olsa seçimi kazanamazdılar"

Terör örgütünün desteğini alan muhalefet ittifakının, kim aday olursa olsun şansının olmadığını vurgulayan Daşdemir, şöyle devam etti;

Ekrem İmamoğlu'nun şansının çok yüksek olduğunu söyleyemem. Bazılarının tezinin aksine Kılıçdaroğlu ya da Kılıçdaroğlu'nun dışında Mansur yavaş veya Ekrem İmamoğlu da olsa onların da seçimi kazanamayacağını iddia ediyorum. Çünkü destekçileri kim olursa olsun PKK olacaktı yine PKK dışında bir söz söyleyemeyecekti. Mansur Yavaş da gitti HDP ile ilgili güzellemeler yaptı olayı bu şekilde okumak gerekiyor bu şekilde daha net anlaşılabilir.

"Türk milleti terör örgütü ile işbirliği yapacak kimseye yol verecek pozisyonda değil"