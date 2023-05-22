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Türkiye 6 gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura gidiyor.

28 Mayıs'taki seçim öncesi, ilk turda ATA İttifakı'nın adayı oalrak 5,17 oy alan Sinan Oğan, ikinci turda kimi destekleyeceğini açıkladı.

Oğan, tercihini Cumhur İttifakı Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Bu gelişmeyi, Ensonhaber.com'un YouTube yayınında Gündem Özel programına katılan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'In bu kararla birlikte kazanmasının pekiştiğini belirten Daşdemir şöyle konuştu:

"Biz seçimden hemen sonra araştırma yapmıştık . Araştırmada Sinan Oğan’a oy verenlerin yüzde 25’i Erdoğan’a, yüzde 25’i Kılıçdaroğlu’na oy verirken, yüzde 7-8’i de kararsız olduklarını ifade etmişlerdi.



Yüzde 20 de sandığa gitmeyeceğini söylemişti. Bu açıklama ile birlikte o kararsızların büyük bir kısmının Erdoğan’a yönelmesini bekliyorum. Oradaki 5 buçukluk puanın en az 3 buçuğu Erdoğan’a gidecektir."