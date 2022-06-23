Ensonhaber.com'a konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çamlıca-Altunizade metrosunun 2023'ün ilk yarısında hizmete gireceğini söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda ulaşımda hayata geçirdiği projeler binlerce kilometre kara ve demir yolunu aştı.

Şehirler arası projelerin yanında şehir içindeki toplu ulaşıma yönelik çalışmalar da özellikle büyükşehirler açısından hayati önem taşıyor.

Bu kapsamda İstanbul'un trafik sorununu azaltacak projelerden biri olan Altunizade-Çamlıca Camii Metro Hattı çalışmaları devam ediyor.

"Çamlıca metrosu 2023'ün ilk yarısında hizmete girecek"

Ensonhaber.com'a konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, proje için tarih verdi.

Türkmen, "Çamlıca Camii'ne, oradan Nato Yolu'na, oradan Yavuztürk'e, Küçüksu'ya kadar inecek bir metro çalışması yapıyor şu an Ulaştırma Bakanlığı'mız. Altunizade ile Çamlıca Camii'ne kadar olan kısımda çok yoğun bir çalışma devam ediyor yer altında. İnşaallah seneye 2023'ün ilk yarısında Altunizade'den metroya binen bir vatandaş, Çamlıca Camii'nin avlusunda inecek. Yani oraya kadar ilk etabı açmış olacağız." dedi.

Hilmi Türkmen Çamlıca metrosu için tarih verdi VİDEO





