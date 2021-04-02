Hindistan’da koronavirüs yasaklarına uymayanlara akılalmaz cezalar

Salgının hızla yayıldığı ülkelerden olan Hindistan’da polis, maske takmayanı tokatlıyor, şınav çektiriyor, ördek gibi yürütüyor… Ülkedeki bu cezalar büyük tepki görüyor.

Dünyanın başına adeta bela olan koronavirüs, 2019 yılının aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktı.

Yarasadan kaynaklı yayıldığı öne sürülen virüsün ülkelere dağılım hızı ise ürkütücü derecede oldu.

3 ay dolmadan 200’ün üzerinde ülkede korona vakaları kendini gösterdi ve ölümler art arda geldi.

MASKE, MESAFE, CEZA…

Virüsle birlikte birçok yenilik de insan hayatına girdi, maske ve mesafe gibi… Kurallar, yasaklar derken bugüne kadar görülmemiş cezalar ödendi.

Devlet yetkilileri salgının etkisinden en asgari derecede kurtulmak isterken, her ülkenin kendince tedbirleri vatandaşının hoşuna gitmedi.

Tek amaç hastalıktan kurtulmak iken, buna özellikle diretenler bedelini ağır şekilde ödedi.

Para cezası bunun en hafif yanı kalırken, hastalığın pençesine düşenler o tedbirleri acı bir tecrübe ile tatmak zorunda kaldı.

Hindistan'da polislerin koronavirüs cezaları tartışılıyor İZLE

HİNDİSTAN’DA AKILALMAZ YÖNTEMLER

Dünya üzerinde salgından feragat etmek isteyenlerin akılalmaz yöntemleri de ‘pes’ dedirtti.

Bunun en garip örnekleri Hindistan’da yaşandı, hala yaşanıyor…

1 milyarın üzerinde nüfusu olan ülkede koronavirüsün yayılma hızı her geçen gün arttı. Bunun önüne geçmek için de hükümet polisi harekete geçirdi.

Hint polisi, öyle cezalar uyguladı ki, görenler dehşete düştü.

Maske takmayanı tokatlayan polis, mesafeye uymayana şınav çektirdi. Eline sopa alan polis, tedbire uymayanı kovaladı, dayaktan geçirdi. Ördek yürüyüşü de en hafif cezalar arasında gösterildi.

Sokağa çıkma yasağına uymayanların ise vay haline…

500 kez ‘özür dilerim’ yazanı da oldu, ellerini kafasının arkasına alıp, saatlerce bekleyeni de…

Hint polisi, bu uygulaması ile büyük tepki çekse de asla geri adım atmadı.