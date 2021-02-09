Hızır orucu ne zaman 2021? Hızır orucu nedir, kaç gün ve neden tutulur?

Hızır orucu ne zaman 2021? Hızır orucu nedir, kaç gün ve neden tutulur?

Alevi inancının bir gereği olarak tutulan Hızır orucu, her yıl şubat ayının ikinci perşembesi başlamaktadır. Peki 3 gün süren Hızır orucu nedir, nasıl ve neden tutulur?

Hızır peygambere adanan ve şükretmek için tutulan Hızır orucu, yılın belirli günlerinde alevi vatandaşlar tarafından idrak ediliyor.

Hızır orucu nedir, nasıl tutulur, kaç gün gibi sorular arama motorlarında hız kazandı.

İşte Hızır orucuna dair bilgiler..

HIZIR ORUCU NEDİR, KAÇ GÜN TUTULUR?

Hızır orucu Nuh Pegamber’in gemisinin fırtınaya tutulması ve halkın "Yetiş ya Hızır" diye dua etmesi şeklindedir. Allah tarafından halkın ettiği dua kabul olur ve bundan dolayı da Allah’a şükür maksadıyla 3 gün boyunca oruç tutulur.

3 gün boyunca normal oruç tutulur, ancak hiç bir zaman su içilmez. Meşrubatı aşırıya kaçırmadan içilebilir. Kimseye söylenmemesi durumunda daha iyi olduğu söyleniyor.

3. günün sonunda su içmeden yatarken niyet edilip yatılırsa rüyada size biri su verecek. İşte o su veren kişi sizin evleneceğiniz kişidir.

HIZIR ORUCU NE ZAMAN 2021?

Rumi takvime göre 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında tutulan Hızır Orucu, Miladi Takvim baz alındığında 13-15 Şubat günlerine denk gelmektedir. Ancak Alevilik inancına göre Şubat ayının ikinci perşembesi başlar.

Hızır'a adanan bu oruç ardından Hızır Cemi yapılır, oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, deyişler söylenir ve Hızır peygamber ile ilgili hikâyeler anlatılır, oruç ardından kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.