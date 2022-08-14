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    Hollanda'da çiftçilerin eylemi sürüyor: Polise gübre ve saman sıktılar

    Hollanda'da çiftçilerin eylemi sürüyor: Polise gübre ve saman sıktılar

    Hollanda'da çiftçiler ve hükümet arasındaki gerginlik sürüyor. Son olarak eylem yapan çiftçiler polisin sert müdahalesine gübre ve saman sıkarak karşılık verdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 10:10
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    Hollanda'da çiftçilerin başlattığı eylemler yeni bir boyut kazandı.

    Davos'ta gerçekleştirilen iklim zirvesi sonrası alınan kararlar çiftçileri çileden çıkartmıştı.

    Çiftçilerin öfkesi dinmek bilmiyor

    Hollanda hükümetinin "Nitrojen ve azot doğaya zarar veriyor, inek çiftliklerini kapatacağız” açıklamalarının ardından çiftçiler bir kez daha ayaklandı.

    45 gündür devam eden gösterilerde Hollanda polisi çiftçilere sert müdahalede bulundu.

    Hollanda'da çiftçiler polise saman ve gübre sıktı

    Cop ve tazyikli suya, gübre ve samanlı karşılık verdiler

    Çiftçilere cop ve tazyikli suyla müdahale edilirken, çiftçiler de polise karşılık verdi.

    Hollandalı çiftçiler, polisin üzerine gübre ve saman sıktı.

    Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

    Hollanda da çiftçilerin eylemi sürüyor: Polise gübre ve saman sıktılar #1

    Hollanda da çiftçilerin eylemi sürüyor: Polise gübre ve saman sıktılar #2

    Hollanda da çiftçilerin eylemi sürüyor: Polise gübre ve saman sıktılar #3

    Hollanda da çiftçilerin eylemi sürüyor: Polise gübre ve saman sıktılar #4


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