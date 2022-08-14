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Hollanda'da çiftçilerin eylemi sürüyor: Polise gübre ve saman sıktılar

Hollanda'da çiftçilerin eylemi sürüyor: Polise gübre ve saman sıktılar

Hollanda'da çiftçiler ve hükümet arasındaki gerginlik sürüyor. Son olarak eylem yapan çiftçiler polisin sert müdahalesine gübre ve saman sıkarak karşılık verdi.