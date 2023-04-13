Hollanda'da parlamento binasında bomba ihbarı Hollanda'nın Lahey kentindeki parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Binada ekipler tarafından arama yapılıyor.

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Hollanda'da bomba paniği...

Lahey kentindeki Ulusal Parlamentosu bomba şüphesiyle boşaltıldı.

Olaya ilişkin Hollanda polisinden bir açıklama geldi.

Detaylı inceleme yapıldı, olumsuz bir durum yok

Patlayıcı ekibinin şüpheli bir durum tespit ettiği öğrenildi.

Ekibin şüpheli durumu incelemek için parlamentoya geldiği ve yapılan incelemenin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Yaklaşık 1 saat sonra polis, insanların tekrar içeri girmesine izin vermeye başladı.

Aşırı sağcı Wilders, kendisine bir paketin geldiğini söyledi

Öte yandan Hollandalı İslam karşıtı politikacı Geert Wilders, tahliyenin nedeninin kendisine gönderilen sahte bir bomba olduğunu söyledi.

Wilders, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bana gönderilen, içinde oyuncak ayı ve tellerin olduğu bir paket parlamentonun posta odasına teslim edildi. Neyse ki patlayıcı yok ve tehlikeli değil ama kesinlikle eğlenceli değil." dedi.

Wilders, ölüm tehditleri nedeniyle yıllardır sıkı güvenlik önlemleri altında yaşıyor.