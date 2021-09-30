HSK atamaları 2021: Hakim ve savcı atama isim listesi sorgulama

27 Eylül tarihinde kura çekimi gerçekleştirilen hakim ve savcı atamalarında isim listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte hakim ve savcı atama kurası sonuçları.

Adli Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin kura töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması yapıldı.

Hakim ve savcı adayları, atama sonuçları ve isim listesini sorguluyor. Atama sonuçları açıklandı mı, hakim ve savcı atama isim listesi yayınlandı mı merak ediliyor.

İşte hakim ve savcı atama kura sonuçları isim listesi 2021...

HAKİM VE SAVCI ATAMA SONUÇLARI

Hakim ve savcı adaylarının isim listesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 30 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.



