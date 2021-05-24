HSK Yaz Kararnamesi 2021: HSK seçimleri ne zaman?

Görev sürecini tamamlamak üzere olan HSK üyelerinin akabinde yeni adayların seçileceği tarih belli oldu. Pek, HSK yaz kararnamesi ne zaman açıklanacak? HSK 2021 seçimleri ne zaman? İşte detaylar..

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı haricindeki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran'da sona erecek. Bu nedenle kısa bir süre önce yeni HSK üyelerinin belirlenmesi için seçim süreci başladı.

Meclis Başkanlığı'na 118 isim HSK üyesi olmak için başvuruda bulundu.

Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında yoğun bir görüşme trafiği söz konusuydu. Uzun süren temasların ardından uzlaşı arayışının sonuç verdiği öğrenildi. Uzlaşma kapsamında Meclis'in belirleyeceği 7 isimden 3'ü, Millet İttifakı'nın işaret edeceği isimlerden, 4'ü ise Cumhur İttifakı'nın önereceği isimler arasından seçilecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, yaz kararnamesi olarak da bilenen Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamesi'ne ilişkin detaylar merak ediliyor.

Peki, HSK yaz kararnamesi ne zaman açıklanacak? HSK seçimleri ne zaman?

HSK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Kararnamenin daha önce 21 Mayıs Cuma gününe kadar açıklanacağı ilan edilmişti. HSK seçim sürecinde uzlaşı arayışlarının geç sonuçlanması nedeniyle tarih ertelendi ve bu tarihi erteledi.

TBMM Genel Kurulu, 7 Haziran'a kadar 7 HSK üyesini seçecek.

Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi gerçekleştirilecek.

Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.