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    Hudut birlikleri 13 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin sınırda yakaladığı 13 kişiden 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
    • 22.11.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 10:18
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    Hudut birlikleri 13 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    Hudut Kartalları'nın terörle mücadelesi devam ediyor...

    Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla ülkemize geçmek isteyen şahıslara fırsat vermiyor.

    Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 13 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

    MSB duyurdu

    Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    Hudut birlikleri 13 kişinin yasa dışı geçişini önledi #1


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