Hudut birlikleri 5 kişinin yasa dışı geçişini önledi

Hudut birlikleri, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MSB: "Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cülere karşı mücadelemiz sürüyor. Son olarak Edirne hududunda ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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