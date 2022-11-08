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    Hudut birlikleri 5 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    Hudut birlikleri, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
    • 08.11.2022 - 13:52
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    Hudut birlikleri 5 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    MSB: "Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cülere karşı mücadelemiz sürüyor. Son olarak Edirne hududunda ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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