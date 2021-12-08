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    Hudut birlikleri 9 kişinin yasa dışı geçisini engelledi

    Edirne'de görevli Hudut Kartalları, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı FETÖ mensubu 9 kişiyi yakaladı.
    • AA
    • 08.12.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 10:03
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    Hudut birlikleri 9 kişinin yasa dışı geçisini engelledi

    Hudutlardaki yoğun denetimler devam ediyor...

    Edirne'de görevli hudut birlikleri yasa dışı geçiş girişiminde bulunan şahıslara göz açtırmıyor.

    Son olarak Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı.

    6'SI FETÖ ÜYESİ ÇIKTI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), inceleme sonucu yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

    Hudut birlikleri 9 kişinin yasa dışı geçisini engelledi #1

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