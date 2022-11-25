Hudut birlikleri sınırda 15 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin sınırda yakaladığı 15 kişiden 7'sini FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

Yurdun sınırları Hudut Kartalları tarafından korunuyor.

Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen şahıslara fırsat vermiyor.

15 kişinin geçişi engellendi

Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 15 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Şahısların arasında terör örgütü mensubu olduğu belirlenen kişiler de yer aldı.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."