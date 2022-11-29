Petrol
85.48
1.90%
Euro
19.2555
-0.02%
Dolar
18.6374
0.06%
Altın
1.049
0.72%
Borsa
4968
0.00%
Bitcoin
311.962
1.10%
BTXN Coin
5.74
-0.69%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Hudut birlikleri sınırda 5 kişiyi yakaladı

    Milli Savunma Bakanlığı, sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. 5 kişiden 4'ü ise FETÖ mensubu çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 16:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hudut birlikleri sınırda 5 kişiyi yakaladı

    Hudut Kartalları, sınırda kuş uçurtmuyor....

    Sınır bölgelerinden yurda yasa dışı geçişe veya çıkışa izin vermeyen kahraman askerler, nöbetlerini aralıksız sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, bu kez Hudut Kartallarının gözünden kaçmayan 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

    4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

    Yakalananların 4'ü ise FETÖ üyesi çıktı.

    Milli Savunma Bakanlığı o duyuruyu şu ifadelerle açıkladı;

    "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    Hudut birlikleri sınırda 5 kişiyi yakaladı #1

    Hudut birlikleri sınırda 5 kişiyi yakaladı #2


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    İhbara giden polislere pompalıyla ateş açtılar
    3. Sayfa

    İhbara giden polislere pompalıyla ateş açtılar

    Samsun'daki imam, oğlunun cenaze namazını kıldırdı
    3. Sayfa

    Samsun'daki imam, oğlunun cenaze namazını kıldırdı

    Görüş Bildir