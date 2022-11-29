Hudut birlikleri sınırda 5 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. 5 kişiden 4'ü ise FETÖ mensubu çıktı.

Hudut Kartalları, sınırda kuş uçurtmuyor....

Sınır bölgelerinden yurda yasa dışı geçişe veya çıkışa izin vermeyen kahraman askerler, nöbetlerini aralıksız sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, bu kez Hudut Kartallarının gözünden kaçmayan 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Yakalananların 4'ü ise FETÖ üyesi çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı o duyuruyu şu ifadelerle açıkladı;

"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."