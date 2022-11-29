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Hudut birlikleri sınırda 5 kişiyi yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı, sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. 5 kişiden 4'ü ise FETÖ mensubu çıktı.
- Haber Merkezi
- 29.11.2022 - 16:00
- Güncelleme : 29.11.2022 - 16:07
Hudut Kartalları, sınırda kuş uçurtmuyor....
Sınır bölgelerinden yurda yasa dışı geçişe veya çıkışa izin vermeyen kahraman askerler, nöbetlerini aralıksız sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, bu kez Hudut Kartallarının gözünden kaçmayan 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı
Yakalananların 4'ü ise FETÖ üyesi çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı o duyuruyu şu ifadelerle açıkladı;
"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."