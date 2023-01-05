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    Hudut birlikleri Van sınırında uyuşturucuya geçit vermedi

    Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında 215 bin 814 gram uyuşturucu madde, 590 adet tıbbi ilaç ele geçirildiğini duyurdu.
    • 05.01.2023 - 12:15
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 12:35
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    Hudut birlikleri Van sınırında uyuşturucuya geçit vermedi

    Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında operasyon gerçekleştirildiğini aktardı.

    Bakanlık, hudut birliklerinin 215 bin 814 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu.

    Ele geçirilenler

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok! Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında;

    215 bin 814 gram uyuşturucu madde, 590 adet tıbbi ilaç ele geçirdi."

    Hudut birlikleri Van sınırında uyuşturucuya geçit vermedi #1

    Hudut birlikleri Van sınırında uyuşturucuya geçit vermedi #2


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