Hudut Kartalları 1.500 paket sigara ele geçirdi

MSB, Van hudut hattında yaptıklan arama-tarama faaliyetinde Hudut Kartallarının 1.500 paket sigara ele geçirdiğini duyurdu.

Sınır bölgelerinde arama- tarama faaliyetleriyle kaçakçılığa geçit verilmiyor.

Denetimleri sıkı tutan Hudut Kartalları sınır içine girmeye çalışan teröristleri kıskıvrak yakalıyor.

Bunun yanı sıra ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan ürünlere de yakalayan Mehmetçik başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Başarılı operasyonu sosyal medya hesabından duyuran Milli Savunma Bakanlığı 1.500 paket sigara ele geçirildiğini bildirdi.

"1.500 paket sigara ele geçirildi"

MSB'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Keşif gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yaptıkları arama-tarama faaliyetinde 1.500 paket sigara ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.