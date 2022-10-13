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    Hudut Kartalları sınırda 14 teröristi yakaladı

    Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize geçmeye çalışan teröristler, sınırdan geçerken yakalandı.
    • 13.10.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 15:10
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    Hudut Kartalları sınırda 14 teröristi yakaladı

    Kahramann Türk askeri sınırda yasa dışı geçişlere izin vermiyor.

    Zorlu coğrafyada görev yapan Mehmetçik, teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

    21 kişi yakalandı

    Son olarak ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan da ülkemize yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 21 kişi tespit edildi.

    Yapılan incelemelerde şahısların terörle bağlantılı oldukları belirlendi.

    "10'u FETÖ, 4'ü PKK terör örgütü mensubu"

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10'unun FETÖ, 4'ünün de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

     

    Hudut Kartalları sınırda 14 teröristi yakaladı #1


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