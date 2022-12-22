Petrol
83.48
1.56%
Euro
19.8963
0.41%
Dolar
18.6738
0.07%
Altın
1.09
0.17%
Borsa
5488
0.00%
Bitcoin
319.244
-0.15%
BTXN Coin
7.16
-5.16%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    Hudut Kartalları sınırda 3 teröristi yakaladı

    Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin sınırda yakaladığı 3 kişiden FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
    • 22.12.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 13:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hudut Kartalları sınırda 3 teröristi yakaladı

    Kahraman Türk askerinin terörle mücadele kapsamında mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor.

    Yurtta sınır içinde ve sınır dışında geçit vermeye Mehmetçik, teröri bitirmeye kararlı.

    Terörle mücadelede her gün başarılı bir operasyona imza atan Kahraman Türk askeri bir yeni başaralı operasyon daha yaptı.

    MSB duyurdu

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

    MSB şu ifadelere yer verdi:

    "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi."

    Hudut Kartalları sınırda 3 teröristi yakaladı #1


    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Ağrı'da girdikleri binada ayakkabıları ve kamerayı çalıp kaçtılar
    3. Sayfa

    Ağrı'da girdikleri binada ayakkabıları ve kamerayı çalıp kaçtılar

    İHH Youtube Mobil
    Advertorial Mobil

    İHH Youtube Mobil

    Görüş Bildir