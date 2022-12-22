Hudut Kartalları sınırda 3 teröristi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin sınırda yakaladığı 3 kişiden FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

Kahraman Türk askerinin terörle mücadele kapsamında mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor.

Yurtta sınır içinde ve sınır dışında geçit vermeye Mehmetçik, teröri bitirmeye kararlı.

Terörle mücadelede her gün başarılı bir operasyona imza atan Kahraman Türk askeri bir yeni başaralı operasyon daha yaptı.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

MSB şu ifadelere yer verdi:

"Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi."