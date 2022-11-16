Hudut birlikleri sınırda 5 teröristi yakaladı

Güvenlik güçleri sınırda Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Şahıslardan 2'sinin FETÖ, 3'ünün de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Kahraman Mehmetçik sınırlarda geçit vermiyor...

Zorlu bölgelerde görev yapan güvenlik güçleri, adeta teröristlere göz açtırmıyor.

Her gün başarısına başarı katan Türk askeri bir başarıya daha imza attı.

Teröristlere geçit verilmedi

Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensubuna geçit verilmedi.

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

İhraç edilen astsubay ve sözleşmeli er yakalandı

MSB, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslardan birinin Astsubay, diğerinin de Sözleşmeli Er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi."