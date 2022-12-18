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    Hudut Kartalları ülkeye girmeye çalışan 3 teröristi yakaladı

    Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı.
    • 18.12.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 11:30
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    Hudut Kartalları ülkeye girmeye çalışan 3 teröristi yakaladı

    Kahraman Türk askeri ülke içerisinde ve sınırlarda teröristlere göz açtırmıyor.

    Terör örgütü PKK'yı bitirmeye kararlı Türk askeri her geçen gün başarılı operasyonlarına bir yenisi ekliyor.

    Baaşarılı bir operasyona daha imza atan Mehmetçik ülke sınırlarından içeriye sızmaya çalışan 3 teröristi kıskıvrak yakaladı.

    Güzel haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

    "Ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı"

    MSB'den yapılan paylaşıma göre, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

    Hudut Kartalları ülkeye girmeye çalışan 3 teröristi yakaladı #1


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