Hudut Kartalları yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı
ensonhaber.com

Hudut birliklerinin terörle mücadelesi sürüyor...

Zor şartlar altında görev yapan güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmıyor.

Her gün başarısına başarı katan Türk askeri, bir başarıya daha imza attı.

2 kişi yakalandı

Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 2 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışırken yakalananlardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi

"Biri FETÖ, biri de PKK/PYD terör örgütü mensubu"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.