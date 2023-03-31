Hudut Kartalları yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı

Hudut birliklerinin terörle mücadelesi sürüyor...
Zor şartlar altında görev yapan güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmıyor.
Her gün başarısına başarı katan Türk askeri, bir başarıya daha imza attı.
2 kişi yakalandı
Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 2 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.
Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışırken yakalananlardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi
"Biri FETÖ, biri de PKK/PYD terör örgütü mensubu"
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.