Hudut Kartalları yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı Güvenlik güçleri, sınırda Yunanistan'dan yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 2 kişiden 1'nin FETÖ örgüt mensubu olduğunu belirledi.

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Hudut birliklerinin terörle mücadelesi sürüyor...

Zor şartlar altında görev yapan güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmıyor.

Her gün başarısına başarı katan Türk askeri, bir başarıya daha imza attı.

2 kişi yakalandı

Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 2 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışırken yakalananlardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi

"Biri FETÖ, biri de PKK/PYD terör örgütü mensubu"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: