Hudut Kartalları, Yunanistan sınırında FETÖ mensubunu yakaladı
AA

Güvenlik güçlerinin sınır hatlarındaki noktalarda sıkı kontrolleri aralıksız devam ediyor.

Hudut Kartalları, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan şüpheliyi yakaladı.

MSB: Zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişiyi yakaladık

(MSB), gelişmenin ayrıntılarını paylaştı: Açıklamada, şöyle denildi:

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da devam ediyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişiyi yakaladı.

FETÖ mensubu olduğu belirlendi

Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği ifade edildi.