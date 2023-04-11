Hudut Kartalları, Yunanistan sınırında FETÖ mensubunu yakaladı

AA
Güvenlik güçlerinin sınır hatlarındaki noktalarda sıkı kontrolleri aralıksız devam ediyor.
Hudut Kartalları, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan şüpheliyi yakaladı.
MSB: Zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişiyi yakaladık
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gelişmenin ayrıntılarını paylaştı: Açıklamada, şöyle denildi:
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da devam ediyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişiyi yakaladı.
FETÖ mensubu olduğu belirlendi
Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği ifade edildi.