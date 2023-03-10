Hükümete kin kusan Yunus Günçe'den skandal hareket! Sözcü TV'de işbaşı yaptı... Sosyal medya paylaşımında hükümeti ve seçmeni hedef alarak, "15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Korsan taksici olabilirsiniz, ya da pez….. olun" ifadelerini kullanan Günçe'nin, CHP'nin fonladığı Sözcü TV'de işe başladığı ortaya çıktı.

Türkiye, 2023 seçim maratonuna başladı...

Millet İttifakı, yaşadığı kriz sonrasında Meral Akşener'i pek mutlu etmeyen bir karar alarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday çıkarttı.

Bir yıldır karara varamayan ve sonunda dağılıp yeniden birleşen altılı masa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı adayı nihayet belirledi.

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etti.

Muhaliflerden saldırı

Tarihin, bugünkü kararla netleşmesi beklenirken muhalif kesim, karşıt görüşüne saldırmaya başladı.

İktidarı destekleyen vatandaşlar hedef alınırken, ağır hakaret içerikli paylaşımlar art arda geliyor.

Şimdiden zafer havasına giren muhalifler, hükümet destekçilerini adeta tehdit ediyor.

Çirkin ifadelerle seçmeni hedef alan isimlerden biri de oyuncu Yunus Günçe.

Hükümete kim kusarak çirkin bir dil takınan Yunus Günçe, iktidarı destekleyen kesimi aşağıladı.

Paylaştığı bir videoda argo kelimlerle küfrü harmanlayan Günçe, şu ifadeleri kullandı;

15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. G..zü’de yırtsanız olmayacak. Korsan taksici olabilirsiniz, ya da pez….. olun.

CHP'nin yayın organında işe başladı

Skandal görüntülerin ardından Günçe'nin pek de şaşırtmayan bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı.

Günçe, CHP'nin yayın organı Sözcü TV'de işbaşı yaptı...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Günçe, "Başlıyoruz" notunu düştü.