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    Hulusi Akar: 2022'de 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirildi

    Bakan Akar, "820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edildi" dedi.
    • 24.12.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 11:23
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    Hulusi Akar: 2022'de 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlıkta değerlendirme toplantısında önemli bilgileri paylaştı.

    Türkiye, terörle mücadelesini yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüyor.

    Terörle mücadelenin bilançosu

    Bakan Akar, "Bu yılın başından itibaren yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

    Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 506 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Akar, "2 bine yakın mayın/el yapımı patlayıcı, 600’e yakın mağara, sığınak, tünel imha edilmiştir." notuna yer verdi.

    Hudutlarda 256 bin 199 kişinin geçişi engellendi

    Akar, "1 Ocak’tan itibaren hudutlarda 256 bin 199 kişinin geçişi engellendi, yakalanan 8 bin düzensiz göçmen ve 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edildi." ifadesini kullandı.

    Hulusi Akar: 2022 de 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirildi #1


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