Hulusi Akar A400M Uçağının teslim töreninde konuştu: Türkiye uluslararası pazarda önemli bir aktör Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A400M Uçağının Türk Hava Kuvvetlerine Teslim Töreni'nde"Savunma ve güvenlik alanında atılan her adım, hayata geçirilen her proje, uluslararası pazarda önemli bir aktör haline gelen Türkiye'nin gücünü simgelemektedir" dedi.

AA

Türkiye savunma ve güvenlik alanında yaptığı projelerle dünyada yer edinmeye devam ediyor.

Yapılan projelerin hayata geçirilmesiyle dışa bağımlılıktan kurtulan Türkiye her geçen gün yeni bir projesiyle uluslararası pazarda önemli bir aktör haline geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında yeni bir tesim törenine katıldı.

Bakan Akar, "Retrofiti Yapılan 4'üncü A400M Uçağının Türk Hava Kuvvetlerine

Teslim Töreni"ne, retrofit anlaşmasının Ekim 2019'da imzalandığını hatırlattı.

Anlaşma çerçevesinde retrofit işlemleri tamamlanan 3 uçağın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini belirten Akar, bugün de retrofiti tamamlanan 4'üncü uçağı teslim aldıklarını aktardı.

"Ülke ekonomisine çok daha fazla katma değer sağlanmış olacaktır"

Önde gelen havacılık firmalarından Airbus ile yapılan anlaşmayla fabrikaya ilave yeteneklerin kazandırıldığını vurgulayan Akar şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de öncü bir sanayi şehri olan Kayseri'miz de teknoloji ve üretim merkezi olma yolunda önemli bir adım daha atmıştır.



İnanıyoruz ki önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülke uçaklarının retrofit işlemleri de fabrikamızda gerçekleştirilecek, bu şekilde ülke ekonomisine çok daha fazla katma değer sağlanmış olacaktır.

"TSK'nın ihtiyaçları çok kısa bir sürede karşılanmış"

Yardım faaliyetleri, tahliye operasyonları, askeri harekatlar, personel ve malzeme nakli gibi geniş bir çerçevede kullanılan A400M'lerin, en son 6 Şubat depremlerinde büyük bir fayda gösterdiğini dile getiren Akar, şunları söyledi:

Böylesine önemli ve büyük bir askeri nakliye uçağının fabrikamızda retrofit işlemlerinin yapılması ile hem TSK'nın ihtiyaçları çok kısa bir sürede karşılanmış hem de ciddi miktarda bir kaynağın ülkemizde kalması sağlanmıştır.



Retrofit işlemlerinin kalite standartlarına uygun olarak ve 'sıfır hata' ile gerçekleştirilmesi, teknolojisiyle, tecrübesiyle, mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiği ile fabrikamızın yeteneklerini ve personelinin niteliklerini bir kez daha ortaya koymuştur.

"Bu sıkıntılı günleri de yine hep birlikte omuz omuza vererek aşmaktayız"

Türkiye'nin tüm dünyayı etkileyen jeopolitik gerilimler, salgın, düzensiz göç ve bunların neden olduğu belirsizliklerle mücadele ederken aynı zamanda büyük ve yıkıcı doğal afetlerle de karşı karşıya kaldığını belirten Akar şu şekilde konuştu:

Tarih boyunca maruz kaldığımız türlü felaket ve zorlukları nasıl ki devlet ve millet olarak daima birlik ve beraberlik içerisinde bertaraf edip aşmayı başardıysak, bu sıkıntılı günleri de yine hep birlikte omuz omuza vererek aşmaktayız.

"Milli muharip uçağımız KAAN'ı da semalarımızda göreceğiz"

Daha büyük ve daha güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

Bu hedefi gerçekleştirmek için en önemli sektörlerden biri savunma sanayidir. Amacımız, 'Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayimizi küresel ölçekte etkin, yerli ve yenilikçi bir anlayışla en üst seviyeye ulaştırmaktır.



Bu doğrultuda atılan adımlarla ülkemiz, artık kritik teknolojilerin pazarı değil, üretim üssü haline gelmiştir. Bugüne kadar akıllı hassas mühimmatlarımızın üretimi, İHA, SİHA, TİHA'larımız, muharip gemi ve helikopterlerimiz gibi birçok kritik projeyi başarı ile hayata geçirdik.



Yakın zamanda TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerimize, Altay tankımızı Kara Kuvvetlerimize teslim ettik. Gözlem uydumuz İMECE'yi Hava Kuvvetlerimizin komuta kontrolünde uzaya gönderdik ve bazıları için hayal olarak görülen daha birçok projeyi hayata geçirdik, geçiriyoruz.



İnşallah en kısa zamanda milli denizaltımızı denizlerimizde ve dün TUSAŞ tesislerinde tanıtımını yaptığımız milli muharip uçağımız KAAN'ı da semalarımızda göreceğiz.



Savunma ve güvenlik alanında atılan her adım, hayata geçirilen her proje, uluslararası pazarda önemli bir aktör haline gelen Türkiye'nin gücünü simgelemektedir.

"Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetleri"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, destek ve teşvikiyle savunma sanayide yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'ler seviyesine ulaştığına dikkati çeken Akar, yerli savunma sanayinin TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dost, kardeş ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarına cevap verebilecek yüksek kapasiteye sahip olduğunu aktardı.

Kahraman Türk ordusunun, nitelikli personelinin yanı sıra yerli ve milli savunma sanayinin sağladığı imkan ve kabiliyetlerle dünyanın sayılı orduları arasında yer aldığını ifade eden Akar, şunları kaydetti: