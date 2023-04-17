Hulusi Akar açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde 4 askerin yaralandığı saldırısına misliyle karşılık verildiğini ve 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Hain terör örgütü PKK ve uzantısı YPG'ye yönelik amansız mücadele sürüyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyinde yer alan Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine terör örgütü PKK tarafından saldırı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da saldırılarla ilgili kamuoyuna bilgi verdi.

4 Mehmetçik yaralandı

Bakan Akar, saldırılar sonucu 4 Mehmetçik'in yaralandığını bildirdi.

Sözlerine devam eden Hulusi Akar, gerçekleştirilen saldırılara misliyle karşılık verilerek 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

'10 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Bilinen tüm Terör hedefleri ateş altına alındı. 4 yaralımız var onların da tedavileri sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki saldırıya misliyle karşılık verildi. 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Güçlü ve büyük Türkiye'den bahsediyoruz, Mehmetçik'in başarılarından bahsediyoruz. Gençler de orada slogan atıyor, konuşmanın devamında da görülüyor ki terörle mücadeleden bahsediyor, bunu anlatıyoruz.

"Teröristlerin inlerine girdikçe başka yerlerden ses geliyor"

Terörle mücadele dedikçe, teröristlerin inlerine girdikçe başka yerlerden ses geliyor. Bunları hayretle takip ediyoruz. Bazı kişilerde anlayışsızlık var. Gençlerimizin tepkilerinden başka anlamlar çıkarmak iyi niyetle açıklanamaz."