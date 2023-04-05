Hulusi Akar açıkladı! İçeride ve dışarıda düşmanlarımız fırsat kollamakta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçeride ve dışarıda düşmanların fırsat kolladığını ifade ederek, "Hain planlarını bozmalıyız" dedi.

ensonhaber.com Türkiye'nin terörle mücadelesinde onlarca terörist etkisiz hale getirildi. Mart ayındaki operasyonların bilançosunu açıklayan Bakanlık, etkisiz hale getirilen 80 teröristten 9’unun ölü, 9’unun teslim olarak ele geçirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1’inin kırmızı, 1’inin yeşil, 1’inin gri kategoride, 1'inin ise liste dışı kategoride olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da Ermeni Olayları Konusunda Politika Metni Üretme Çalıştayı’nda konuştu. Bakan Akar'ın konuşma başlıklarında terörle mücadele vardı. "Hain planlarını bozmalıyız" Akar, konuşmalarında terörle mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Bakan Akar konuşmalarında şu ifadelere yer verdi: "İçeride ve dışarıda düşmanlarımız fırsat kollamakta. Hain planlarını bozmalıyız. Mehmetçik her yerde. Gençlerin de kendi alanlarında büyük başarılarını görüyor tebrik ediyoruz. Gençlerimizden beklentimiz büyük." AYRINTILAR GELİYOR...