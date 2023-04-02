Hulusi Akar açıkladı! 3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Bakan Akar Hatay'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği iftar sonrasında yaptığı açıklamada son 3 ayda 340 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Devlet millet el ele geçen süreçte Ramazan heyecanı buruk geçiyor.

Bakanlar, buruk geçen Ramazan sofralarında depremzede vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan kentlerden biri de Hatay oldu.

Ramazan ayının ilk iftarını Hatay'da Mehmetçik ile yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün de düzenlenen iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

"3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildi"

Depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken bir yandan da terörle mücadelenin ayrıntıları hakkında iftar sonrasında konuşan Bakan Akar 3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Başımız dik yaşayabilmemiz için bu mücadeleyi vermemiz şart"

Şehit ailelerini "baş tacı" olarak nitelendiren Akar, şunları söyledi:

85 milyon vatandaşımızın rahat, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için birilerinin hudutları beklemesi, nöbet tutması, mücadele etmesi lazım. Silahlı Kuvvetlerimiz personeliyle bu mücadeleyi vermezse bize yaşam hakkı vermezler.



Etrafımızda ülkemize, milletimize karşı düşmanca hesapları olan birçok tehdit var.

Bunlara karşı biz de Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı içerisinde mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz.



Hür, bağımsız, başımız dik yaşayabilmemiz için bu mücadeleyi vermemiz şart.

Akar, terörle mücadeleye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Terörle mücadele artan bir şiddette, tempoda, taarruzi bir ruhla, azim ve kararlılıkla devam ediyor. 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu beladan milletimizi kurtarmakta azimli ve kararlıyız, buna da muktediriz.



Mehmetçik son 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi. Bunların arkasında kim olursa olsun, ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler, teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız.



Terörist neredeyse hedefimiz orası. İnanıyoruz ki asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası bizimle beraber oldukça bizim yenemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yok.



Bizim binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi mesleki değerlerimizle birlikte, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda mücadelemiz aralıksız sürüyor.

"Çalışmalar ilk andan itibaren devam ediyor"

Akar konuşmalarına şöyle devam etti:

Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Akar, "Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Depremin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri süratle vatandaşlarımızın yanına, yardımına koştu.



Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımız, valilerimiz, kurum ve kuruluşlarımız, ilk andan itibaren seferber oldular.

"Bu felaketin de üstesinden geleceğiz"

Tüm bu süreçte devletin milleti ile beraber olduğunu dile getiren Akar şöyle konuştu: