Hulusi Akar açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi Terörle mücadeledeki son rakamları paylaşan Bakan Hulusi Akar, "Son 10 gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50’ye yaklaştı." dedi.

ensonhaber.com

Milli Savunma Bakanı ve Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, Kayseri Birleşik Kafkasya Derneğinin düzenlediği etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Bakan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

85 milyonu bir bütün olarak değerlendiren Bakan Akar, "Biz tek yumruk, tek yüreğiz. Birlikten kuvvet doğuyor. Aramızdaki kardeşliği, birliği beraberliği bozmak için fitne ve fesat eksik olmuyor. Bunu bilecek buna göre tedbirlerimizi alacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu memleket, bu Cumhuriyet, bu devlet bizim"

Birliğin, beraberliğin bozulmasına müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

Biz biriz, bu bayrak bizim bayrağımız, bu Cumhuriyet bizim Cumhuriyetimiz, bu tarih bizim tarihimiz. Dolayısıyla dışarıdan gelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi sürdürdük, inşallah sürdüreceğiz. Bu Cumhuriyeti biz kurduk, Milli Mücadele’yi biz yaptık, terörle mücadeleyi biz yaptık, yapıyoruz. Şehitlerimiz yan yana yatıyor. Bu memleket, bu Cumhuriyet, bu devlet bizim. Bunlar için çalışmak bizim boynumuzun borcu.

"37 bin 793 terörist öldürüldü"

Kendisine hediye edilen “Çerkez kalpağı” ile konuşmasını yapan Bakan Akar, şöyle konuştu:

Efendilerinin elinde oyuncak, kukla olan terör örgütü PKK ve türevlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Terör örgütlerini kullanmak suretiyle bize tehdit oluşturmaya çalışıyorlar.



Bizim birliğimizi, beraberliğimizi, egemenliğimizi, güvenliğimizi tehdit etmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar yapılan mücadelelerle 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 37 bin 793 terörist etkisiz hale getirildi.

"10 günde 50 terörist etkisiz hale getirildi"

“Terörü kaynağında yok etme” anlayışı ile operasyonların Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde kararlılıkla sürdüğünü aktaran Bakan Akar, şunları söyledi: