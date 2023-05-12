Hulusi Akar açıkladı! Tahıl Koridoru toplantısı olumlu geçti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da yapılan 4'lü toplantının olumlu geçtiğini vurgulayarak anlaşmanın uzatılması konusunda mutabakata doğru gidildiğini ifade etti.

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Türkiye'nin büyük seçimine 2 gün kaldı...

Sahada seçim çalışmaları hız kesmeden devam ederken Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları yoğun bir süreçten geçiyor.

Bu kapsamda AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bugün de Kurtaran 2023 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin ardından personele hitap etti.

Başarılı geçen tatbikat dolayısıyla personeli tebrik eden Akar, TSK’nın etkin, caydırıcı ve saygın özelliklerine vurgu yaptı.

"Süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor"

Akar, İstanbul'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkilileri arasında gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya ilişkin, "Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor." dedi.

"Bütün unsurlarımız angaje olmuş vaziyette"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını ifade eden Akar, şöyle konuştu:

Bütün unsurlarımız angaje olmuş vaziyette. Bir tarafta terörle mücadele, denizlerimiz ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunması diğer taraftan da dost ve kardeşlerimizle iş birliğimiz, onlara haklı davalarında desteğimiz söz konusu.

"Bizim gizli bir ajandamız yok"

Türkiye'nin refahı ve bekası için çalıştıklarını, bu konuda Mehmetçik'in üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğini dile getiren Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

Başta Yunanistan olmak üzere hiçbir komşumuza karşı saldırgan tutum içinde değiliz. Uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog ve barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesinden yanayız.



Ege Denizi dostluk denizi olsun, zenginlikleri adil şekilde iki tarafın insanları paylaşsın, güven içinde, mutlu, müreffeh şekilde yaşasınlar diyoruz.



İki ülke arasında turizm döneminde tatbikatların yapılmamasına yönelik moratoryum var. Bunu genişletmeye hazır olduğumuzu ve bu konuyu görüşebileceğimizi kendilerine söyledik. Bekliyoruz. Bizim gizli bir ajandamız yok.

30 milyon tondan fazla tahıl taşındı

Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu uluslararası çaptaki gıda krizinin çözümüne yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ile oluşturulan Tahıl Koridoru'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları ifade etti:

Türkiye’nin desteğiyle imzalanan Karadeniz Tahıl İnisiyatifi ile 30 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere sevk edildi. Bu ne demek? Açlığın önlenmesi, istikrarın korunması demek.

"Ukrayna limanlarında ticari gemilerimiz var"

Konuyla ilgili olarak Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkilileri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya ilişkin de Akar, şu değerlendirmeyi yaptı: