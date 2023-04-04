Hulusi Akar, Hatay'da 2 bin 400 kişilik çadır kenti inceledi Bakan Akar, binlerce vatandaşı ağırlama kapasitesine sahip çadır kentle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Akar, daha sonra vatandaşların taleplerini dinledi.

AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş merkezli depremlerin Hatay'da yıkımlara yol açmasının ardından kentte yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve diğer askeri yetkililer, çalışmaları yerinde inceledi.

2 bin 400 kişilik çadır kentte çalışmalar sürüyor

Akar, Antakya ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Ötençay Mahallesi'nde AFAD koordinasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ve NATO iş birliği ile kurulumu tamamlanmak üzere olan 2 bin 400 kişilik çadır kentte incelemelerde bulundu.

Vatandaşların taleplerini dinledi

Çadır kenti gezen Akar ve beraberindekiler, çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı.

Yemekhane ve çadırları inceleyen Akar, ardından Belen ilçesinde depremzedelerle bir araya gelerek onların taleplerini dinledi.

Akar'ın temasları

Bakan Akar, geçtiğimiz günlerde, NATO tarafından Antakya'nın ardından Defne ilçesinde de kurulması planlanan 4 bin kişilik çadır kent alanında incelemelerde bulunmuştu.

Akar daha sonra da Büyükdalyan Geçici Konaklama Merkezi, Topal Dursun Yıldırım Konteyner Kenti ve Türkiye-Katar Kardeşlik Konteyner Kentini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelmişti.

"Bu felaketin de üstesinden geleceğiz"

Depremlerin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin, tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren seferber olduğunu dile getiren Akar, şöyle demişti:

Devlet millet olarak nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz.