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    Hulusi Akar Hatay'daki hudut hattında

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da hudut hattında incelemelerde bulunuyor...
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 14:28
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    Hulusi Akar Hatay'daki hudut hattında

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hudut güvenliğine yönelik inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.

    Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, buradan sınırın sıfır noktasına hareket etti.

    Bakan Akar, Tugay Komutanı'ndan tekmili aldı

    AA'nın haberine göre, Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na gelen Akar, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'dan hudut tekmili aldı.

    Hulusi Akar Hatay daki hudut hattında #1

    Gözetleme kulesine çıktı

    Hudut Karakol Komutanı'na Türk bayrağını öperek emanet eden Akar, daha sonra tedbirlere ilişkin brifing aldı, gözetleme kulesine çıkarak hududu inceledi.

    Akar ve beraberindeki komutanların hudut hattındaki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

    Hulusi Akar Hatay daki hudut hattında #2


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