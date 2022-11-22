Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, sadece bu yılın başından itibaren 3 bin 585 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı.

"Hudutlarımızda 234 bin 282 kişinin geçişi engellendi"

Hudut Kartalları'nın sınırda yasa dışı mücadelesini anlatan Akar, "TSK, egemenlik ve bağımsızlığımız için; ‘hudut namustur’ anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta. Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte.

Hudutlarımız, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz olarak hudut birliklerimiz tarafından bugüne kadarki en yoğun ve en etkin tedbirler ile korunmaktadır.

Her geçen gün alınan ilave tedbirlerle sadece 1 Ocak’tan itibaren hudutlarımızda 234 bin 282 kişinin geçişi engellenmiş yakalanan 7 bin 107 düzensiz göçmen ile 724 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Bu dönemde icra edilen operasyonlarda; 33 bin 910 paket sigara, 3 bin 313 kilogram uyuşturucu, 151 bin 137 adet muhtelif uyuşturucu hap, 2 bin 480 adet muhtelif silah, 341 adet cep telefonu, 602 adet küçükbaş ve 944 adet büyükbaş hayvan yakalanmıştır.

Hudutlarımızdaki mayın temizleme çalışmaları da devam etmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 37 bin kilometre kare alanda insani maksatlı mayın temizliği faaliyeti gerçekleştirilmiş ve 150 bin 000 adet mayın imha edilmiştir. Hudutlarımızda alınan bu yoğun önlemler ve sınır ötesinde yapılan etkin operasyonlar sonucunda, terör örgütü elebaşlarının da itiraf etmek zorunda kaldığı gibi, terör örgütünün hudutlarımızdan elaman ve malzeme aktarımı çok büyük ölçüde engellenmiş, durma noktasına gelmiştir." dedi.

"3 bin 585 terörist etkisiz hale getirildi"

Türkiye'de öldürülen teröristlerin bilançosunu açıklayan Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 36 bin 854, sadece bu yılın başından itibaren ise 3 bin 585 terörist etkisiz hale getirilmiştir." şeklinde konuştu.

"Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık"

Pençe Kilit Harekatı'na ilişkin de konuşan Akar, "19 Kasım’da başlatılan ve Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Pençe Kılıç Harekatı, terör örgütüne yönelik son dönemde gerçekleştirilen en büyük, en kapsamlı ve en etkili hava harekatı olmuştur.

Teröristler tarafından 20-21 Kasım’da, hedef gözetmeksizin yapılan, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz dahil sivil vatandaşlarımızın ölümüne ve yaralanmasına sebep olan, sivil yerleşim yerlerine, vatandaşlarımızın evlerine, araçlarına zarar veren alçak saldırılara, her zaman olduğu gibi gerekli karşılık verildi, verilmekte. Şehitlerimizin, masum insanlarımızın kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız Teröristlerin yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz.

"TSK, DEAŞ’la göğüs göğse mücadele eden tek ordudur"

Pençe-Kilit Harekatı sonucunda 460 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bin 146 adet çeşitli cins ve çapta silah ile bu silahlara ait yaklaşık 530 bin adet mühimmat ele geçirilmiş, bin 929 adet mayın/EYP tespit ve imha edilmiş, 561 adet mağara/sığınak bulunmuş ve kullanılmaz hale getirilmiştir. TSK, DEAŞ’la göğüs göğse mücadele eden tek ordudur ve yaklaşık 4 bin 500 DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getirmiştir."

"Çamur at izi kalsın çabası"

Kimyasal silah iftiralarına da değinen Akar, "Kahraman ordumuzun başarılarına gölge düşürmek, terör örgütüne nefes aldırmak isteyenlerin bu alçak iftiraları tamamen gerçek dışıdır, bir hezeyandır. Özellikle yurt dışında bir algı oluşturmaya yönelik çamur at izi kalsın çabasıdır."

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Gönüllü Geri Dönüş Projesi'ndeki son durumu aktaran Bakan Akar, "Yaklaşık 560 bini İdlib’e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür." ifadelerini kullandı.

24 bin 706 kişi ihraç edildi

FETÖ terör örgütüyle mücadele kapsamında ihraç edilen örgüt mensubuna değinen Hulusi Akar, "15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması iltisakı nedeniyle TSK’den bugüne kadar 10 bin 022’si Bakan onayı ile olmak üzere toplam 24 bin 706 kişi ihraç edilmiştir."