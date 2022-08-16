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    Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
    • 16.08.2022 - 19:19
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    Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşıyla telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

    Bakanlar görüşmede ikili ilişkileri, güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konularını ele aldı.

    Görüşmede savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı

    Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu"

    Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü #1


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