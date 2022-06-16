Hulusi Akar İngiltere ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Hulusi Akar İngiltere ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, üçlü zirvede bir araya geldiği İngiltere ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla, savaş sonrası son durumu ele aldı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de mevkidaşlarıyla görüşüyor.

Bakan Akar, ikili görüşmelerinin sonrasında, Ukrayna ve İngiltere Savunma Bakanları ile üçlü zirvede toplandı.

Ukrayna'daki son gelişmeler

Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasındaki görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

Türk uçaklarının yurda emniyetle ulaşması konuşuldu

Bu kapsamda, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin çıkarılması, A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları da görüşüldü.