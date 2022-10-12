Hulusi Akar, Jens Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ise bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de.

Bakan Akar, NATO Karargahı'nda Genel Sekreter Stoltenberg ile bir araya geldi.

Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye'nin görüşleri ifade edildi.

Stoltenberg'den Türkiye'ye teşekkür

Bakan Akar, ayrıca bugüne kadar NATO'daki sorumluluklarını yerine getiren Türkiye'nin bundan sonra da getirmeye devam edeceğini aktardı.

Stoltenberg'in de Türkiye'nin NATO'da önemli bir müttefik olduğunu vurguladığı, tahıl koridoru, küresel gıda krizinin çözümü ve esir değişiminde oynadığı etkin rol dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ettiği öğrenildi.

Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı

Öte yandan Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’na da katıldı.

Ukrayna'ya yönelik destek ile Türkiye'nin ateşkesin sağlanması ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarını ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, diplomasinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Akar ayrıca Türkiye'nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile alındığını da belirtildi.

ABD Savunma Bakanı'ndan da teşekkür

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Türkiye'nin katkıları dolayısıyla Hulusi Akar'a teşekkür etti.

AA'nın haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile ayaküstü görüştü.